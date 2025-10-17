Officiel - PSG : La grande nouvelle qui retourne les réseaux sociaux !

Assez discret dans sa communication, le PSG peut compter sur un trio très discret avec Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, et Luis Enrique à sa tête. Mais ce vendredi, le conseiller sportif portugais, officiant à Paris depuis trois ans, a officialisé son arrivée sur le réseau social X, ce qui a fait énormément réagir.
Difficile d’y voir clair à travers les hautes sphères du PSG. Le club parisien préfère travailler dans l’ombre, conscient de l’ampleur pris par Paris depuis plusieurs années. Le PSG est bien moins accessible qu’avant le rachat du club par QSI en 2011, et gère sa communication dans les médias avec parcimonie.
Luis Campos débarque sur X
Cependant, cela pourrait changer à l’avenir. Si Nasser Al-Khelaïfi prend parfois la parole à travers d’interviews à certains médias, et que Luis Enrique se montre très discret sur l’extra-sportif en conférence de presse, Luis Campos lui, a annoncé une grande nouvelle ce vendredi. En effet, le conseiller sportif portugais a officialisé son arrivée sur le réseau social X.
Une manière efficace de démentir certaines informations ?
Le conseiller sportif du PSG a bel et bien créé son compte, notamment afin de démentir certaines révélations de certains médias autour du club. Journalistes couvrant le club de la capitale, Bruno Salomon et Abdellah Boulma ont d’ailleurs confirmé que ce compte X appartenait bel et bien à Luis Campos.