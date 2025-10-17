Officiel - PSG : La grande nouvelle qui retourne les réseaux sociaux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Assez discret dans sa communication, le PSG peut compter sur un trio très discret avec Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, et Luis Enrique à sa tête. Mais ce vendredi, le conseiller sportif portugais, officiant à Paris depuis trois ans, a officialisé son arrivée sur le réseau social X, ce qui a fait énormément réagir.

Difficile d’y voir clair à travers les hautes sphères du PSG. Le club parisien préfère travailler dans l’ombre, conscient de l’ampleur pris par Paris depuis plusieurs années. Le PSG est bien moins accessible qu’avant le rachat du club par QSI en 2011, et gère sa communication dans les médias avec parcimonie.

Luis Campos débarque sur X Cependant, cela pourrait changer à l’avenir. Si Nasser Al-Khelaïfi prend parfois la parole à travers d’interviews à certains médias, et que Luis Enrique se montre très discret sur l’extra-sportif en conférence de presse, Luis Campos lui, a annoncé une grande nouvelle ce vendredi. En effet, le conseiller sportif portugais a officialisé son arrivée sur le réseau social X.