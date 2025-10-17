Officiel - PSG : Grande annonce, Désiré Doué annonce un beau rendez vous !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une très belle nouvelle pour le PSG. Absent depuis plusieurs semaines, Désiré Doué est de retour dans le groupe parisien qui reçoit le RC Strasbourg ce vendredi soir au Parc des Princes. L’occasion pour le prodige de 20 ans de retrouver son frère Guéla, et de lui adresser un beau message pour ses 23 ans sur les réseaux sociaux.

Le PSG est de retour avec de gros renforts. A l’issue de la dernière trêve internationale, le champion d’Europe en titre reprend du service avec la réception du RC Strasbourg ce vendredi soir au Parc des Princes (20h45). Pour ce choc, Paris peut compter sur les retours de plusieurs cadres comme Désiré Doué au sein de son groupe.

Retrouvailles pour les frères Doué Blessé depuis plusieurs semaines, le numéro 14 va donc retrouver son grand frère Guéla, latéral droit à Strasbourg. Les deux frères se sont déjà croisés à plusieurs reprises, eux qui ont tous deux été formés du côté du Stade Rennais. Ce vendredi, en plus d’affronter le PSG et Désiré, Guéla Doué a également célébré son 23ème anniversaire.