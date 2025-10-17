PSG : Le «piège» tendu à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence ce vendredi à la veille de la réception du Havre, Nayef Aguerd a été interrogé sur les chances de l’OM de remporter le titre devant le PSG cette saison. L’international marocain a préféré jouer la carte de la prudence, estimant que la saison était encore longue et que l’objectif numéro un est de se qualifier en Ligue des champions.

Si Emerson Palmieri a confié auprès de Maritima que les Olympiens allaient « lutter dans tous les matchs pour gagner tous les trophées » et que l’équipe avait les qualités pour « aller jusqu’au bout en championnat et en Coupe », Nayef Aguerd a été plus prudent quand il a été interrogé sur les chances de titre de l’OM.

« C'est un peu tôt pour tirer des conclusions » « C'est une question piège (rires) », a répondu le défenseur âgé de 29 ans ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la réception du Havre. « Il faut jouer match après match, c'est un peu tôt pour tirer des conclusions. L'objectif est de prendre le maximum de points. »