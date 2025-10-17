PSG : Le «piège» tendu à l’OM !

Présent en conférence ce vendredi à la veille de la réception du Havre, Nayef Aguerd a été interrogé sur les chances de l’OM de remporter le titre devant le PSG cette saison. L’international marocain a préféré jouer la carte de la prudence, estimant que la saison était encore longue et que l’objectif numéro un est de se qualifier en Ligue des champions.
Si Emerson Palmieri a confié auprès de Maritima que les Olympiens allaient « lutter dans tous les matchs pour gagner tous les trophées » et que l’équipe avait les qualités pour « aller jusqu’au bout en championnat et en Coupe », Nayef Aguerd a été plus prudent quand il a été interrogé sur les chances de titre de l’OM.
« C'est un peu tôt pour tirer des conclusions »
« C'est une question piège (rires) », a répondu le défenseur âgé de 29 ans ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la réception du Havre. « Il faut jouer match après match, c'est un peu tôt pour tirer des conclusions. L'objectif est de prendre le maximum de points. »
« Marseille mérite de jouer la Ligue des champions tous les ans »
« Je vais rebondir sur ce qu’a dit le président la dernière fois, l'objectif de Marseille aujourd’hui c’est de se qualifier en Ligue des champions. Ça, c'est le premier objectif », a ajouté Nayef Aguerd. « On est conscients, joueurs, staff, le club en général, que Marseille mérite de jouer la Ligue des champions tous les ans. On verra à la fin de la saison, je ne peux pas répondre à cette question, je trouve que c'est encore tôt. »