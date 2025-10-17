L’OM menace le PSG, le coup de pression est lâché !

Alors que le PSG domine le championnat de France depuis plusieurs années, l’OM peut-il devenir un concurrent sérieux au club de la capitale ? Selon Emerson Palmieri, Marseille a aujourd’hui une équipe capable de « lutter pour des trophées » cette saison, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des champions.
Depuis 2012 et une Coupe de la Ligue remportée, cela fait maintenant plus de 13 ans que l’OM est en quête d’un trophée quel qu’il soit. Pour Emerson Palmieri, cette saison pourrait être la bonne, lui qui estime que Marseille a désormais une équipe capable d’en gagner un.
« Nous avons une équipe très forte, qui peut lutter pour des trophées »
« Nous avons une équipe très forte, qui peut lutter pour des trophées. Nous avons la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions, nous savons que c’est la plus difficile. Mais le football d’aujourd’hui a énormément changé, nous avons déjà vu des matchs où parfois des équipes un peu plus petites ont battu les grandes. Et puis quand tu portes ce maillot, vois nos supporters, vas au Vélodrome, tu commences à comprendre que tout est possible », a confié le latéral gauche de l’OM auprès de Maritima.
« Nous allons lutter dans tous les matchs pour gagner tous les trophées »
Emerson Palmieri poursuit : « Le football à la fin, c’est onze contre onze sur le terrain. Si nous restons humbles, travaillons dur, je crois que nous pouvons aller jusqu’au bout en championnat et en Coupe. C’est difficile de faire un plan, la vérité est que si je dis : “on va gagner un trophée”, ce serait un mensonge. Je ne peux pas dire ça, mais nous allons lutter dans tous les matchs pour gagner tous les trophées, ça, c’est la vérité. Je peux dire avec certitude que nous allons le faire. »