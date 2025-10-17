L’OM menace le PSG, le coup de pression est lâché !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG domine le championnat de France depuis plusieurs années, l’OM peut-il devenir un concurrent sérieux au club de la capitale ? Selon Emerson Palmieri, Marseille a aujourd’hui une équipe capable de « lutter pour des trophées » cette saison, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des champions.

Depuis 2012 et une Coupe de la Ligue remportée, cela fait maintenant plus de 13 ans que l’OM est en quête d’un trophée quel qu’il soit. Pour Emerson Palmieri, cette saison pourrait être la bonne, lui qui estime que Marseille a désormais une équipe capable d’en gagner un.

« Nous avons une équipe très forte, qui peut lutter pour des trophées » « Nous avons une équipe très forte, qui peut lutter pour des trophées. Nous avons la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions, nous savons que c’est la plus difficile. Mais le football d’aujourd’hui a énormément changé, nous avons déjà vu des matchs où parfois des équipes un peu plus petites ont battu les grandes. Et puis quand tu portes ce maillot, vois nos supporters, vas au Vélodrome, tu commences à comprendre que tout est possible », a confié le latéral gauche de l’OM auprès de Maritima.