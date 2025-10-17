Situation «inacceptable» : L'OM change d'entraîneur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, après une saison catastrophique, surtout en Ligue 1, l'OM a décidé de tout changer, y compris son entraîneur. Jean-Louis Gasset a ainsi été poussé au départ et pour le remplacer, Pablo Longoria révèle qu'il a sauté sur l'occasion de recruter Roberto De Zerbi. Une opportunité quasiment inespérée.

Malgré une demi-finale de Ligue Europa, la saison 2023-2024 de l'OM est clairement à oublier. Sans surprise, le club phocéen a donc changé d'entraîneur et Roberto De Zerbi a remplacé Jean-Louis Gasset. Pablo Longoria revient sur choix accéléré par une situation «inacceptable».

Longoria balance les coulisses de la signature de De Zerbi « Ce processus a demandé beaucoup d'énergie sincèrement (rires). Comment on en est arrivé là ? C'était quelque chose d'étrange. Nous recherchions un entraîneur après une saison très difficile. Oui, nous avons disputé la demi-finale contre l'Atalanta en Ligue Europa, mais nous avons terminé le championnat à la 8e place, ce qui est inacceptable à Marseille. Depuis février, nous savions que nous devions chercher un nouvel entraîneur. Plusieurs entraîneurs ont refusé avant la demi-finale de la Ligue Europa, mais au même moment, un ami m'a appelé. Il m'a dit : "La semaine prochaine, Roberto De Zerbi va peut-être quitter Brighton, mais n'en parle à personne." Dix secondes plus tard, j'appelais l'agent de Roberto (rires) », lâche le président de l'OM dans une interview accordée à la chaîne YouTube Business of Sport, avant de poursuivre.