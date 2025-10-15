Transfert à 50M€ : La décision choc de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son départ en Arabie Saoudite, à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameanyg a fait son grand retour à l’OM l’été dernier. Une décision sur laquelle est revenu Pablo Longoria, qui a préféré recruter l’international gabonais librement et en sachant ce qu’il pouvait apporter à l’équipe, plutôt que de prendre un risque avec un attaquant plus jeune, mais qui aurait potentiellement coûté beaucoup plus cher.

À la recherche d’un attaquant en complément d’Amine Gouiri l’été dernier, l’OM a exploré plusieurs pistes, avant d’avoir l’opportunité de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) gratuitement. L’international gabonais était sur le point de résilier son contrat avec Al-Qadsiah et la direction olympienne a finalement décidé de miser sur lui, plutôt que sur un joueur plus jeune, mais plus cher.

« Préférez-vous investir cinquante millions d'euros pour un attaquant de 23 ans, ou avoir Aubameyang avec son niveau gratuitement ? » « C'est une conversation stratégique que nous avons eue cet été. Avec Aubameyang, la question est la suivante : préférez-vous investir, je ne sais pas, cinquante millions d'euros pour un attaquant de 23 ans, ou préférez-vous avoir Aubameyang avec son niveau gratuitement ? Il connaît le club, c'est un joueur qui était également très en forme en Arabie saoudite. Je préfère donc avoir ses performances sportives plutôt que de prendre un risque sur un joueur qui doit s'adapter, je dois créer de la valeur avec lui, etc », a confié Pablo Longoria dans le podcast Business of Sport.