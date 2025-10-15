Transfert à l'OL : Il balance tout sur son calvaire avant de signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant vendu Lucas Perri à Leeds, l'OL a recruté un nouveau gardien lors du dernier mercato estival. Alors que les Gones ont trouvé leur bonheur en Espagne, allant chercher Dominik Greif à Majorque, ce transfert du Slovaque a mis du temps à se concrétiser. De quoi d'ailleurs susciter une certaine inquiétude chez Greif.

En proie à de grosses difficultés financières cet été, l'OL a malgré tout pu s'offrir quelques nouveaux joueurs. Sur la liste des recrues, on a ainsi pu retrouver Dominik Greif. Acheté pour 4M€ à Majorque, le gardien slovaque a intégré l'effectif de Paulo Fonseca. Bel et bien arrivé à Lyon, Greif n'a pas manqué de pousser un ouf de soulagement au moment de l'officialisation.

« Un grand soulagement car cela a pris beaucoup de temps » Signer à l'OL n'aura pas été de tout repos pour Dominik Greif. En effet, racontant son calvaire cet été, le portier lyonnais a fait savoir dans un entretien pour l'UEFA : « À la fin du processus, c'était un grand soulagement car cela a pris beaucoup de temps, et je ne suis pas sûr que ce soit si courant. Ça a duré trois semaines, quelque chose comme ça ».