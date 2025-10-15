Transfert à l'OL : Il balance tout sur son calvaire avant de signer !

Ayant vendu Lucas Perri à Leeds, l'OL a recruté un nouveau gardien lors du dernier mercato estival. Alors que les Gones ont trouvé leur bonheur en Espagne, allant chercher Dominik Greif à Majorque, ce transfert du Slovaque a mis du temps à se concrétiser. De quoi d'ailleurs susciter une certaine inquiétude chez Greif.
En proie à de grosses difficultés financières cet été, l'OL a malgré tout pu s'offrir quelques nouveaux joueurs. Sur la liste des recrues, on a ainsi pu retrouver Dominik Greif. Acheté pour 4M€ à Majorque, le gardien slovaque a intégré l'effectif de Paulo Fonseca. Bel et bien arrivé à Lyon, Greif n'a pas manqué de pousser un ouf de soulagement au moment de l'officialisation.
« Un grand soulagement car cela a pris beaucoup de temps »
Signer à l'OL n'aura pas été de tout repos pour Dominik Greif. En effet, racontant son calvaire cet été, le portier lyonnais a fait savoir dans un entretien pour l'UEFA : « À la fin du processus, c'était un grand soulagement car cela a pris beaucoup de temps, et je ne suis pas sûr que ce soit si courant. Ça a duré trois semaines, quelque chose comme ça ».
« J'étais donc un peu nerveux »
« J'ai reçu un message m'annonçant que le transfert était finalisé, mais cela a continué pendant plusieurs semaines après. J'étais donc un peu nerveux. Au final, j'étais soulagé et heureux. Un nouveau chapitre m'attendait, et j'allais rejoindre un grand club », a ensuite expliqué Greif sur le long processus qui l'a amené à signer à l'OL.