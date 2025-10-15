«L’un des meilleurs joueurs au monde» : Le PSG décide son transfert, c’est validé !

L'été 2023 a marqué un tournant au PSG avec l'arrivée de Luis Enrique, qui a rapidement acté le départ de Marco Verratti après onze années au club. Alors que l’Italien a pris la direction du Qatar, Sergio Rico juge ce changement nécessaire, lui qui ne tarit pas d’éloges à l’égard de son ancien coéquipier.
L’arrivée de Luis Enrique au PSG à l’été 2023 a provoqué de grands changements dans la capitale. Plusieurs grands noms du club sont partis, à l’instar de Marco Verratti, onze ans après sa signature. « À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach (Luis Enrique), il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans », avait confié dans L'Equipe le milieu italien, parti au Qatar. Un départ qui n’a pas surpris Sergio Rico, son ancien coéquipier au Paris SG.
« C’était le bon moment pour Verratti de vivre une nouvelle expérience »
« Il était à Paris depuis longtemps et y avait passé la majeure partie de sa carrière. C’était le bon moment pour lui de vivre une nouvelle expérience », juge le portier espagnol, interrogé par Le Parisien.
« C’est quelqu’un d’exquis »
Sergio Rico garde un excellent souvenir de Marco Verratti, le joueur qui l’a le plus touché au PSG. « C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, et pourtant, sur le plan humain, c’est quelqu’un d’exquis, avec un cœur bien plus grand que lui (sourire). C’est vraiment un mec incroyable, je l’aime beaucoup, il le sait. Je peux dire qu’il m’a vraiment beaucoup marqué », confie le joueur d’Al Gharafa.