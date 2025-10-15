«L’un des meilleurs joueurs au monde» : Le PSG décide son transfert, c’est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'été 2023 a marqué un tournant au PSG avec l'arrivée de Luis Enrique, qui a rapidement acté le départ de Marco Verratti après onze années au club. Alors que l’Italien a pris la direction du Qatar, Sergio Rico juge ce changement nécessaire, lui qui ne tarit pas d’éloges à l’égard de son ancien coéquipier.

L’arrivée de Luis Enrique au PSG à l’été 2023 a provoqué de grands changements dans la capitale. Plusieurs grands noms du club sont partis, à l’instar de Marco Verratti, onze ans après sa signature. « À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach (Luis Enrique), il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans », avait confié dans L'Equipe le milieu italien, parti au Qatar. Un départ qui n’a pas surpris Sergio Rico, son ancien coéquipier au Paris SG.

« C’était le bon moment pour Verratti de vivre une nouvelle expérience » « Il était à Paris depuis longtemps et y avait passé la majeure partie de sa carrière. C’était le bon moment pour lui de vivre une nouvelle expérience », juge le portier espagnol, interrogé par Le Parisien.