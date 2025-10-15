Lamine Yamal : Le coup de folie au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, une folle rumeur circule concernant Lamine Yamal qui serait la priorité du PSG pour le futur. Un coup de folie qui surprend compte tenu de la nouvelle politique du club de la capitale qui ne mise plus sur les stars. Mais faut-il faire une exception pour le crack du Barça ?

Depuis quelques mois, Lamine Yamal s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde comme en témoigne sa deuxième place au Ballon d'Or derrière Ousmane Dembélé. De quoi susciter l'intérêt des plus grands clubs européens. Dont le PSG ?

Le PSG à fond sur Yamal ? A en croire les informations de Romain Molina, il s'agit même d'une priorité au Qatar. « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a confié le journaliste dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.