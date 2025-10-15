Lamine Yamal : Le coup de folie au PSG ?

Depuis quelques jours, une folle rumeur circule concernant Lamine Yamal qui serait la priorité du PSG pour le futur. Un coup de folie qui surprend compte tenu de la nouvelle politique du club de la capitale qui ne mise plus sur les stars. Mais faut-il faire une exception pour le crack du Barça ?
Depuis quelques mois, Lamine Yamal s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde comme en témoigne sa deuxième place au Ballon d'Or derrière Ousmane Dembélé. De quoi susciter l'intérêt des plus grands clubs européens. Dont le PSG ?
Le PSG à fond sur Yamal ?
A en croire les informations de Romain Molina, il s'agit même d'une priorité au Qatar. « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », a confié le journaliste dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.
«Je n'y crois pas une seconde»
Une information qui a évidemment été largement commentée. Et Pierre Ménès n'y croit pas une seconde. « Ça me parait totalement hors grille et hors philosophie de Luis Enrique. Bien sûr que le profil est séduisant mais il y a une autre partie de la chose, il y a le comportement, l'entourage. Ça, je suis convaincu que ça déplait à Luis Enrique. Donc, je n'y crois pas une seconde », assure-t-il pour Pierrot Le Foot. Il faut dire que le projet du PSG a totalement changé ces dernières années puisque sous l'impulsion de Luis Enrique, les stars sont parties et l'effectif a été rajeuni. Un choix payant puisque le PSG a remporté la Ligue des champions, il serait donc surprenant de voir les Parisiens tout chambouler à nouveau.
Selon vous, le PSG doit-il recruter Lamine Yamal ?