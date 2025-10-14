Lamine Yamal : Le transfert légendaire à 200M€ !

Amadou Diawara

Classé deuxième au Ballon d'Or 2025, derrière Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal est actuellement le joueur le plus cher de la planète. D'après Transfermarkt, la valeur marchande du numéro 10 du FC Barcelone est estimée à 200M€ environ. Reste à savoir si une écurie est prête à débourser une telle somme pour le recruter.

Lors de la saison 2024-2025, Lamine Yamal a fait le plus grand bonheur du FC Barcelone et de l'Espagne. Ayant excellé au plus haut niveau, le crack de 18 ans a été classé deuxième du Ballon d'Or lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris le lundi 22 septembre.

Lamine Yamal est le joueur le plus cher du monde Si Ousmane Dembélé (PSG, 28 ans) a été sacré Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal a tout de même une valeur marchande supérieure à lui. En effet, le numéro 10 du FC Barcelone est le joueur le plus cher de la planète d'après Transfermarkt.