Transfert de Lamine Yamal : Le problème fatal au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au FC Barcelone, Lamine Yamal dispose d'une clause libératoire fixée à un milliard d'euros. Mais voilà que ça n'empêcherait pas le PSG de rêver de faire signer le crack blaugrana. En effet, du côté du Qatar, recruter Yamal aurait été érigé en priorité. Le fait est que le PSG ferait face à un problème qui rendrait impossible un tel transfert. Explications.

A 18 ans, Lamine Yamal est le nouveau phénomène du football. Un crack qui fait le bonheur du FC Barcelone et que le PSG aurait déjà voulu recruter en 2024 pour remplacer Kylian Mbappé. Un désir qui serait d'ailleurs toujours d'actualité. En effet, au Qatar, on voudrait tout faire pour recruter Yamal. C'est ce qu'a révélé Romain Molina, expliquant : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris ».

Transfert impossible ? Lamine Yamal au PSG, est-ce pour autant possible ? Spécialiste du Qatar dans le sport, Jean-Baptiste Guégan a expliqué pourquoi ce transfert du crack du FC Barcelone ne devrait jamais arriver. Pour Paris United, il a ainsi fait savoir : « Financièrement, si Lamine Yamal signe au PSG, ce sera un transfert de fou furieux. Et si je suis honnête, le fair-play financier, l’état des droits TV et le cadre fixé par la DCNG empêcheront le Paris Saint-Germain de le faire signer ».