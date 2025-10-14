Transfert de Yamal : Le PSG a pris sa décision !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2031 avec le FC Barcelone, Lamine Yamal est annoncé du côté du PSG ces derniers temps. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi n'aurait pas du tout l'intention de recruter le crack espagnol de 18 ans, qui a été classé deuxième lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2025, derrière Ousmane Dembélé.

Avant d'être frappé par une pubalgie à répétition, Lamine Yamal a enchainé les performances XXL pendant de longs mois, que ce soit avec le FC Barcelone ou avec l'Espagne. Ce qui lui a valu une deuxième place au classement du Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé ayant été sacré au théâtre du Châtelet de Paris le lundi 22 septembre.

Transfert : Le PSG dit non pour Yamal Alors que Lamine Yamal impressionne à 18 ans, des rumeurs l'ont associé au PSG ces dernières semaines. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas intéressé par l'idée de recruter le numéro 10 du FC Barcelone. Du moins c'est ce qu'affirme Bruno Salomon, journaliste d'ICI Paris Île-de-France.