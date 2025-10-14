Lamine Yamal - PSG : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Et si la piste menant à Lamine Yamal prenait de l'ampleur du côté du PSG ? C'est la tendance affichée par Romain Molina qui assure que du côté de Doha, la star du FC Barcelone est une réelle priorité. Cependant, Alexandre Letellier confirme ce qui est dans l'air, à savoir que dans ce nouveau PSG, Lamine Yamal n'a pas sa place.

Déjà annoncé dans le viseur du PSG ces derniers mois par la presse espagnole, Lamine Yamal serait toujours une priorité pour le club de la capitale à en croire les informations de Romain Molina qui assure qu'à Doha, on rêve de l'ailier du FC Barcelone.

Yamal, la grosse rumeur PSG « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », lâche le journaliste sur sa chaîne YouTube. Mais cette piste a rapidement été démentie, notamment compte tenu du nouveau projet du PSG qui a justement mis fin au recrutement de stars pour miser sur un projet plus collectif.