Lamine Yamal - PSG : C'est confirmé !

Et si la piste menant à Lamine Yamal prenait de l'ampleur du côté du PSG ? C'est la tendance affichée par Romain Molina qui assure que du côté de Doha, la star du FC Barcelone est une réelle priorité. Cependant, Alexandre Letellier confirme ce qui est dans l'air, à savoir que dans ce nouveau PSG, Lamine Yamal n'a pas sa place.
Déjà annoncé dans le viseur du PSG ces derniers mois par la presse espagnole, Lamine Yamal serait toujours une priorité pour le club de la capitale à en croire les informations de Romain Molina qui assure qu'à Doha, on rêve de l'ailier du FC Barcelone.
Yamal, la grosse rumeur PSG
« Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », lâche le journaliste sur sa chaîne YouTube. Mais cette piste a rapidement été démentie, notamment compte tenu du nouveau projet du PSG qui a justement mis fin au recrutement de stars pour miser sur un projet plus collectif.
«Avec Lamine Yamal tu repars sur les paillettes»
C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Alexandre Letellier. « Le PSG a ramené une Ligue des champions avec un autre projet. Quelque chose s'est mis en place qui a fonctionné très rapidement. Dès que les stars sont parties et qu'ils ont mis le collectif en avant, ils ramènent une Ligue des champions donc forcément avec Lamine Yamal tu repars sur les paillettes. Et ça ne va pas rentrer dans le collectif. Et au-delà de sa personnalité, on sait aussi que l'entourage, ce n'est pas ça non plus », assure l'ancien gardien du PSG au micro d'Ici Paris.