«On le veut» : Lamine Yamal au PSG, la bombe est lâchée !

Alors qu'il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Lamine Yamal fait logiquement partie des stars convoitées dans le monde entier. Plusieurs fois, son nom a d'ailleurs circulé du côté du PSG et Romain Molina confirme que c'est l'une des priorités au Qatar.

Depuis que Lamine Yamal a explosé au plus haut niveau, plusieurs rumeurs ont circulé en Espagne assurant que le PSG avait tenté de le recruter. Une information confirmée par le journaliste indépendant Romain Molina qui assure que l'ailier du FC Barcelone est même la grande priorité du Qatar à l'avenir.

Yamal, la priorité du Qatar « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », confie-t-il dans une une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.