Transfert - RC Lens : L'offre surprise pour Florian Thauvin !

Cet été, Florian Thauvin a décidé de faire son retour en France. Des années après son départ de l’OM, l’attaquant a cette fois rejoint le RC Lens. Un choix payant, puisque cela lui a permis de retrouver l’équipe de France. Toutefois, le joueur de 32 ans aurait pu faire un tout autre choix cet été, car un club italien souhaitait le recruter.
Lors du dernier mercato estival, de nombreux champions du monde ont décidé de faire leur retour en Ligue 1. C’est le cas pour Olivier Giroud qui s’est installé à Lille, Benjamin Pavard à Marseille, Paul Pogba à l’AS Monaco et Florian Thauvin au RC Lens. Une bonne nouvelle pour le championnat français, qui traverse une période compliquée d’un point de vue financier.
Thauvin a retrouvé l’équipe de France
Pour le moment, à l’exception de Paul Pogba qui n’a pas encore joué avec l’AS Monaco, ces paris semblent payants. C’est surtout le cas pour Florian Thauvin qui réalise un bon début de saison avec le RC Lens. Cela lui a d’ailleurs permis d’être rappelé en équipe de France lors du dernier rassemblement. Entré en jeu en fin de match contre l’Azerbaïdjan (3-0), le Lensois a d’ailleurs inscrit un très beau but.
Thauvin aurait pu signer à la Fiorentina
Ce dimanche, dans Téléfoot, Florian Thauvin a évoqué son choix d’être rentré en France lors du mercato estival. Initialement, le joueur du RC Lens avait d’autres plans en tête et il s’en est fallu de peu pour qu’il rejoigne un autre club. « C'était un choix décisif. De base je devais rester en Italie et signer avec la Fiorentina, on était en discussions avancées. Et puis Lens est arrivé dans la course. J'ai eu un très bon feeling avec Pierre Sage. C'est ce dont j'avais besoin, c'est le retour rêvé pour rentrer en France. »