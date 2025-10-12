Transfert - RC Lens : L'offre surprise pour Florian Thauvin !

Alexis Brunet

Cet été, Florian Thauvin a décidé de faire son retour en France. Des années après son départ de l’OM, l’attaquant a cette fois rejoint le RC Lens. Un choix payant, puisque cela lui a permis de retrouver l’équipe de France. Toutefois, le joueur de 32 ans aurait pu faire un tout autre choix cet été, car un club italien souhaitait le recruter.

Lors du dernier mercato estival, de nombreux champions du monde ont décidé de faire leur retour en Ligue 1. C’est le cas pour Olivier Giroud qui s’est installé à Lille, Benjamin Pavard à Marseille, Paul Pogba à l’AS Monaco et Florian Thauvin au RC Lens. Une bonne nouvelle pour le championnat français, qui traverse une période compliquée d’un point de vue financier.

Thauvin a retrouvé l’équipe de France Pour le moment, à l’exception de Paul Pogba qui n’a pas encore joué avec l’AS Monaco, ces paris semblent payants. C’est surtout le cas pour Florian Thauvin qui réalise un bon début de saison avec le RC Lens. Cela lui a d’ailleurs permis d’être rappelé en équipe de France lors du dernier rassemblement. Entré en jeu en fin de match contre l’Azerbaïdjan (3-0), le Lensois a d’ailleurs inscrit un très beau but.