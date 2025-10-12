Mercato : Le PSG impliqué dans un transfert légendaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir vu son transfert à Liverpool être avorté au dernier moment l’été dernier, Marc Guéhi aurait désormais de nombreux prétendants. La majorité des grands clubs européens seraient intéressés par le défenseur de Crystal Palace, libre à la fin de la saison, ce qui serait notamment le cas du PSG. Selon le journaliste Graeme Bailey, l’international anglais est aujourd’hui l’un des joueurs libres « les plus convoités de tous les temps ».

Annoncé proche de s’engager avec Liverpool le dernier jour du mercato estival, Marc Guéhi a finalement été retenu au dernier moment par Crystal Palace, où son contrat court jusqu’en juin 2026. L’international anglais (26 sélections) ne devrait pas prolonger avec les Eagles et se diriger vers un départ libre l’été prochain. Dans cette optique, les Reds sont toujours intéressés, mais tout est relancé dans ce dossier.

« Tout est reparti à zéro avec Guéhi » « Tout est reparti à zéro avec Guéhi. Il s'agit d'un nouveau transfert. Ce qui a été fait, dit ou proposé auparavant est désormais oublié. C'est ce qu'on m'a dit », a indiqué le journaliste Graeme Bailey pour TBR Football. « Tous les clubs qui veulent Guéhi sont repartis de zéro. Cela signifie peut-être que Liverpool n'a pas l'avantage que certains pensaient lui avoir, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne finira pas à Anfield. »