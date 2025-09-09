Kylian Mbappé : L'opération de folie qui se prépare !

Alexis Brunet

Cet été, le Real Madrid s’est bien renforcé, mais ce ne serait qu’une première étape dans le renouvellement de l’équipe voulu par les dirigeants madrilènes. Lors du prochain mercato estival, la Casa Blanca devrait tenter sa chance pour faire venir Ibrahima Konaté, mais le partenaire de Kylian Mbappé chez les Bleus n’est pas le seul défenseur central qui plaît aux Merengue. En effet, une offensive devrait également être lancée pour obtenir la signature gratuite de Marc Guéhi.

Après une dernière saison très mitigée, le Real Madrid avait besoin d’envoyer du lourd cet été sur le mercato afin de retrouver de sa splendeur. Plutôt économes ces derniers temps, les dirigeants madrilènes n’ont cette fois pas hésité à sortir le portefeuille. La Casa Blanca a signé quelques gros coups, avec les arrivées de Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono.

Le Real Madrid apprécie Guéhi et Konaté Avec Dean Huijsen, le Real Madrid a mis la main sur un défenseur central de grande qualité pour les prochaines années, mais une autre arrivée dans ce secteur serait envisagée l’été prochain. D’après les informations de TBR Football, le club espagnol aurait deux pistes principales en Angleterre. L’une mènerait à Ibrahima Konaté, qui sera alors en fin de contrat s’il n’a pas prolongé à Liverpool d’ici là. L’autre conduirait à Marc Guéhi, qui devrait également être dans la même situation que le Français et qui était tout proche de s’engager avec les Reds lors du dernier jour du mercato. La possibilité que les deux joueurs rejoignent Madrid dans les prochains mois existe également.