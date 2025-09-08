Transfert à l’OM : Un attaquant confirme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur de Rennes entre 2011 et 2014, Jonathan Pitroipa aurait pu évoluer sous les couleurs de l’OM. Comme il l’a confié, Marseille avait fait une offre pour le recruter en 2012, mais le timing n’était pas le bon. Le club rennais n’avait pas prévu de s’en séparer maintenant et ce transfert ne s’est pas fait, même si l’ancien international burkinabé aurait bien aimé.

Passé par Fribourg et Hambourg avant de prendre la direction de Rennes à l’été 2011, Jonathan Pitroipa a bien failli évoluer sous les couleurs de l’OM. Dans un entretien accordé à Top Mercato, l’ancien ailier international burkinabé (82 sélections, 19 buts) a raconté comment il aurait pu être transféré à Marseille, mais avait été retenu par le Stade Rennais.

« L’OM était venu avec une offre, mais le Stade Rennais avait refusé de me vendre » « J’étais annoncé proche de l’OM ? Je crois que c’était en 2012, l’OM était venu avec une offre, mais le Stade Rennais avait refusé de me vendre. Ils avaient un projet avec moi, c’était de me garder trois, voire quatre ans, avant de me céder. C’est comme ça, ça fait partie du football, il faut l’accepter ! », a confié Jonathan Pitroipa, auteur de 13 buts et 18 passes décisives en 91 matchs de Ligue 1.