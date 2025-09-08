OM : Le beau cadeau de l’Arabie Saoudite ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que l’OM lui ait annoncé sa volonté de s’en séparer dès le début du mercato, Amine Harit n’a pas bougé de Marseille cet été. L’international marocain n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison et les dirigeants marseillais espèrent encore lui trouver une porte de sortie, lui qui aurait des possibilités dans les pays du Golfe, notamment en Arabie Saoudite.

Le mercato a fermé ses portes le 1er septembre, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia cherchent encore à se séparer de plusieurs joueurs. Ils sont quatre dans cette situation : Neal Maupay (29 ans), Ruben Blanco (30 ans), Pol Lirola (28 ans) et enfin Amine Harit (28 ans).

Peu d’intérêt pour Harit cet été Comme indiqué par L’Équipe, ils ont repoussé les rares opportunités qu’ils ont eues cet été et certains ont parfois été un peu irrités par leur situation. En ce qui concerne Amine Harit, l’OM lui a annoncé sa volonté de s’en séparer très tôt dans le mercato, mais n’a pas eu beaucoup de contacts sérieux pour partir.