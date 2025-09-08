Transfert de Mbappé : «Nouvelle vie» annoncée par le Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le Real Madrid à l'été 2024 alors qu'il avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a donc complètement changé de vie depuis un an. Et Aurélien Tchouaméni, son coéquipier au sein du club merengue, s'est confié sur ce choix de carrière de Mbappé.

Souvenez-vous de ce feuilleton qui avait fait couler tant d'encre autour du PSG lors de la saison 2023-2024 : Kylian Mbappé a refusé en boucle toutes les offres de prolongation de contrat qui lui ont été offertes par ses dirigeants de l'époque, et avait donc fini par s'en aller libre au Real Madrid au terme de cet exercice-là. Un véritable changement de vie pour l'ancienne star du PSG, qui débarquait dans la capitale espagnole avec de grosses ambitions.

« Il s'adapte à sa nouvelle vie » Interrogé en conférence de presse lundi, Aurélien Tchouaméni, partenaire de Kylian Mbappé au Real Madrid, s'est confié sur son transfert de l'époque : « Il s'adapte de plus en plus à sa nouvelle vie. Il y a eu pas mal de changements dans sa vie », indique le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid.