«Minable», Kylian Mbappé se lâche !

Pierrick Levallet

Après une belle première saison sur le plan personnel au Real Madrid, Kylian Mbappé déborde encore d’ambition. Le capitaine de l’équipe de France souhaite naturellement remporter de nombreux trophées avec la Casa Blanca. Et pour cela, l’attaquant de 26 ans s’est livré sur les efforts à fournir pour y parvenir.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé s’est montré à son avantage. Si ses premiers mois ont été mitigés, l’attaquant de 26 ans a su redresser la barre. Sacré Pichichi et Soulier d’Or, le capitaine de l’équipe de France a mis tout le monde d’accord dans la capitale espagnole. Mais l’ancien du PSG n’est pas rassasié, au contraire.

Mbappé déborde d'ambition avec le Real Madrid En effet, Kylian Mbappé souhaite offrir de nombreux trophées majeurs au Real Madrid. Pour cela, le champion du monde 2018 beaucoup travaillé pendant la pré-saison pour être prêt physiquement et mentalement à tout donner sous les ordres de Xabi Alonso. Le natif de Bondy s’est d’ailleurs livré sur les efforts à fournir pour atteindre ses objectifs.