Kylian Mbappé : Elle annonce déjà son successeur à la télévision !

Pour la première de sa nouvelle émission sur M6, Anne-Sophie Lapix sera aux côtés de Kylian Mbappé ce dimanche soir. Un choix fort alors qu’une personnalité politique française aurait pu être à la place du joueur du Real Madrid étant donné le contexte actuel. Ce n’est visiblement que partie remise à la semaine prochaine pour l’invité qui succèdera à Mbappé.

A la tête d’une nouvelle émission sur M6, le 2020, Anne-Sophie Lapix a frappé fort pour son premier invité. En effet, ce dimanche soir, la journaliste va interroger Kylian Mbappé. L’invité parfait visiblement. « On voulait une personnalité qui fédère, très populaire, notamment auprès d’un public jeune. (…) C’est aussi le bon moment parce que c’est le début des éliminatoires de la Coupe du monde, une compétition que M6 diffusera l’an prochain », a-t-elle expliqué à propos du joueur du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France.

« Nous aurons une personnalité politique dès la semaine prochaine » Le choix de M6 s’est donc porté sur Kylian Mbappé plutôt notamment qu’une personnalité politique. On y aura cependant droit pour la prochaine émission. En effet, pour 20 Minutes, Anne-Sophie Lapix a expliqué : « Pourquoi ne pas avoir opté pour une personnalité politique ? Comme je vous le disais, on voulait plutôt quelqu’un d’extrêmement populaire, qui donne le sourire, qui rassemble et ça correspond davantage au profil de Kylian Mbappé. Mais nous aurons une personnalité politique dès la semaine prochaine ».