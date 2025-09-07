Un «mariage» au Real Madrid, il fait tout fuiter !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tous les joueurs du Real Madrid et de chaque club professionnel sont liés par des contrats à durée déterminés. Cependant, Arda Güler est tombé follement amoureux de l'équipe madrilène et compte bien prouver son attachement à la Casa Blanca pendant une durée bien plus longue que son contrat de mariage expirant à l'été 2029.

Arda Güler arrivait au Real Madrid lors du même mercato que Jude Bellingham. Néanmoins, le jeune milieu de terrain offensif turc qui débarquait de Fenerbahçe à la Casa Blanca à tout juste 18 ans n'a pas connu le même rayonnement que l'international anglais. Et alors que Bellingham est éloigné des terrains à cause de son opération de l'épaule pour les prochaines semaines, c'est la chance pour Güler de s'affirmer.

«C'est comme un mariage» Et quoi qu'il arrive, Arda Güler (20 ans) est bien décidé à s'installer dans la durée au Real Madrid où son contrat n'expirera pas avant le 30 juin 2029. « Quand on vous présente comme joueur du Real Madrid, c'est comme un mariage ».