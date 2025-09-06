Mbappé rejoint une légende : L'annonce surprise du Real Madrid !

Pendant plus d'une décennie, Thierry Henry a été le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 réalisations. Un record battu en 2022 par Olivier Giroud qui en a établi un nouveau avec 57 buts. Vendredi soir, Kylian Mbappé s'est hissé au même rang qu'Henry, récoltant les félicitations de plusieurs médias... ainsi que du Real Madrid par l'intermédiaire de Vinicius Jr.
Pendant le 1/8ème de finale de Coupe du monde 2022, Olivier Giroud inscrivait son 52ème but chez les Bleus, dépassant le bilan d'un certain Thierry Henry qu'il avait égalé dès l'ouverture du Mondial face à l'Australie (4-1). Ce but lors de la victoire des Bleus contre la Pologne (3-1) lui permettait de prendre seul ce titre de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Depuis, Giroud a pris sa retraite internationale après l'Euro 2024 et 57 buts marqués avec la tunique tricolore sur ses épaules.
Mbappé égale Henry
Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a rejoint, à son tour, Thierry Henry vendredi soir en inscrivant le second but des Bleus sur les terres polonaises lors d'un match éliminatoire pour la Coupe du monde 2026 contre l'Ukraine. Le bilan de Mbappé pointe désormais à 51 et il pourra dépasser celui qu'il admire dès mardi prochain et la réception de l'Islande au Parc des princes, son ancien domicile pendant sept ans lors de sa collaboration avec le PSG.
L'échange entre Vinicius Jr et Mbappé
Cela relève de l'hypothèse. Mais pour le moment, le concret est qu'il est sur la même planète que Thierry Henry statistiquement parlant en équipe de France. Kylian Mbappé a partagé une publication de Bleacher Report sur Instagram où on voit un montage du joueur du Real Madrid aux côtés d'Henry lors de sa célébration au poteau de corner. Vinicius Jr a à son tour partagé ce post en mettant la légende suivante en Story : « Kiki » avec quatre Emoji de flammes. Ce à quoi Mbappé a répondu par un « Mon frère » en anglais avec des cœurs à foison.