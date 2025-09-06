Mbappé rejoint une légende : L'annonce surprise du Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant plus d'une décennie, Thierry Henry a été le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 réalisations. Un record battu en 2022 par Olivier Giroud qui en a établi un nouveau avec 57 buts. Vendredi soir, Kylian Mbappé s'est hissé au même rang qu'Henry, récoltant les félicitations de plusieurs médias... ainsi que du Real Madrid par l'intermédiaire de Vinicius Jr.

Pendant le 1/8ème de finale de Coupe du monde 2022, Olivier Giroud inscrivait son 52ème but chez les Bleus, dépassant le bilan d'un certain Thierry Henry qu'il avait égalé dès l'ouverture du Mondial face à l'Australie (4-1). Ce but lors de la victoire des Bleus contre la Pologne (3-1) lui permettait de prendre seul ce titre de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Depuis, Giroud a pris sa retraite internationale après l'Euro 2024 et 57 buts marqués avec la tunique tricolore sur ses épaules.

Mbappé égale Henry Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a rejoint, à son tour, Thierry Henry vendredi soir en inscrivant le second but des Bleus sur les terres polonaises lors d'un match éliminatoire pour la Coupe du monde 2026 contre l'Ukraine. Le bilan de Mbappé pointe désormais à 51 et il pourra dépasser celui qu'il admire dès mardi prochain et la réception de l'Islande au Parc des princes, son ancien domicile pendant sept ans lors de sa collaboration avec le PSG.