«C’est lunaire» : Kylian Mbappé hallucine après ce coup historique

Buteur face à l’Ukraine ce vendredi soir (2-0), en éliminatoire de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a inscrit sa 51e réalisation avec l’équipe de France, soit autant que Thierry Henry. Désormais dauphin d’Olivier Giroud, à égalité avec la légende d’Arsenal, le capitaine des Bleus ne compte pas s’arrêter là.

L’équipe de France a réussi sa rentrée en allant s’imposer en Pologne face à l’Ukraine (2-0) pour son premier match de qualification à la Coupe du monde 2026. Un succès obtenu grâce aux réalisations de Michael Olise (10’) et Kylian Mbappé (82’), qui a inscrit son 51e bleu sous le maillot bleu, égalant ainsi la performance de Thierry Henry. Une fierté pour l’attaquant du Real Madrid.

« Un honneur d'égaler un joueur comme Thierry Henry » « Je veux le dépasser maintenant (rires). c'est un honneur d'égaler un joueur comme Thierry Henry. Tout le monde sait ce qu'il représente pour nous, les Français. C'est quelqu'un qui a ouvert la voie, qui a fait d'énormes choses, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Atteindre ce genre de chiffre, c'est lunaire mais j'aime ça. Je veux continuer, j'aime ça, encore gagner des titres », a confié le capitaine des Bleus au micro de TF1.