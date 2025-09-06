EXCLU : Une star du PSG au Real Madrid, le transfert validé… à la WWE ! 

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’occasion de "Clash in Paris", le premier grand événement organisé par la WWE dans la capitale, Rusev s’est entretenu en exclusivité avec le10sport.com. Le catcheur bulgare, supporter du Real Madrid, a notamment révélé l’identité du joueur du PSG qu’il voudrait voir débarquer à la Casa Blanca, un choix qu’il partage justement avec la direction merengue...

La WWE , première compagnie de catch au monde, était de passage à Paris le week-end dernier à l’occasion de son premier Premium Live Event organisé dans la capitale. 30 343 fans étaient présents à la Paris La Défense Arena le 31 août pour " Clash in Paris ", un véritable succès pour l'entreprise qui a battu le record de recettes générées par la vente de billets dans l’enceinte de Nanterre, dépassant Taylor Swift .

Quelques-unes des plus grandes stars de la WWE étaient ainsi présentes à Paris, à l’instar de John Cena , CM Punk , Roman Reigns ou encore Becky Lynch . Ancien champion des États-Unis, Rusev a quant à lui remporté son combat face à Sheamus , l’un des plus appréciés du public. A la veille de l’événement, le10sport.com a eu l’occasion de le rencontrer et d’échanger avec lui sur l’une de ses grandes passions, le football.

Rusev veut voir Vitinha au Real Madrid

Supporter du Real Madrid, Rusev a notamment révélé en exclusivité l’identité du joueur du PSG qu’il voudrait voir débarquer dans la capitale espagnole. « J’adore Vitinha ! Il me rappelle beaucoup Luka (Modric), jeune, nous confie le Bulgare. J’aime Vitinha. Je n'aime pas Dembélé, je n'aime pas ces gars-là, nous avons des joueurs comme ça, mais Vitinha est un joueur fantastique. » Un avis partagé par les dirigeants du Real Madrid, intéressés par le milieu du PSG selon la presse espagnole.

Rusev a également reconnu qu’il ne portait pas le PSG dans son cœur. « Je pense que c’est un club artificiel, mais maintenant que nous sommes affiliés, je ne peux pas dire ça, donc c’est un club fantastique, mais ce n’est pas le mien », a expliqué la star de la WWE, pas impressionnée par la victoire en Ligue des champions : « Ça arrive lorsque vous dépensez des millions, voire des milliards de dollars, année après année. À terme, vous devez gagner, n'est-ce pas ? Regardez les Yankees, c'est ce qu'ils ont fait. Ce sont des « super » équipes parce que des gens leur donnent de l'argent pour qu'elles puissent gagner, et c'est arrivé. Je suis heureux pour eux, mais ils n'ont pas ce que le Real Madrid a : la tradition. » Les supporters du PSG apprécieront, eux qui ont appris la semaine dernière que leur club avait noué un partenariat avec la WWE.