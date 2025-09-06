EXCLU : Une star du PSG au Real Madrid, le transfert validé… à la WWE ! 

A l’occasion de "Clash in Paris", le premier grand événement organisé par la WWE dans la capitale, Rusev s’est entretenu en exclusivité avec le10sport.com. Le catcheur bulgare, supporter du Real Madrid, a notamment révélé l’identité du joueur du PSG qu’il voudrait voir débarquer à la Casa Blanca, un choix qu’il partage justement avec la direction merengue...
La WWE, première compagnie de catch au monde, était de passage à Paris le week-end dernier à l’occasion de son premier Premium Live Event organisé dans la capitale. 30 343 fans étaient présents à la Paris La Défense Arena le 31 août pour "Clash in Paris", un véritable succès pour l'entreprise qui a battu le record de recettes générées par la vente de billets dans l’enceinte de Nanterre, dépassant Taylor Swift.
Le gros rendez-vous catch à Paris
Quelques-unes des plus grandes stars de la WWE étaient ainsi présentes à Paris, à l’instar de John Cena, CM Punk, Roman Reigns ou encore Becky Lynch. Ancien champion des États-Unis, Rusev a quant à lui remporté son combat face à Sheamus, l’un des plus appréciés du public. A la veille de l’événement, le10sport.com a eu l’occasion de le rencontrer et d’échanger avec lui sur l’une de ses grandes passions, le football.
Rusev veut voir Vitinha au Real Madrid
Supporter du Real Madrid, Rusev a notamment révélé en exclusivité l’identité du joueur du PSG qu’il voudrait voir débarquer dans la capitale espagnole. « J’adore Vitinha ! Il me rappelle beaucoup Luka (Modric), jeune, nous confie le Bulgare. J’aime Vitinha. Je n'aime pas Dembélé, je n'aime pas ces gars-là, nous avons des joueurs comme ça, mais Vitinha est un joueur fantastique. » Un avis partagé par les dirigeants du Real Madrid, intéressés par le milieu du PSG selon la presse espagnole.
Rusev a également reconnu qu’il ne portait pas le PSG dans son cœur. « Je pense que c’est un club artificiel, mais maintenant que nous sommes affiliés, je ne peux pas dire ça, donc c’est un club fantastique, mais ce n’est pas le mien », a expliqué la star de la WWE, pas impressionnée par la victoire en Ligue des champions : « Ça arrive lorsque vous dépensez des millions, voire des milliards de dollars, année après année. À terme, vous devez gagner, n'est-ce pas ? Regardez les Yankees, c'est ce qu'ils ont fait. Ce sont des « super » équipes parce que des gens leur donnent de l'argent pour qu'elles puissent gagner, et c'est arrivé. Je suis heureux pour eux, mais ils n'ont pas ce que le Real Madrid a : la tradition. » Les supporters du PSG apprécieront, eux qui ont appris la semaine dernière que leur club avait noué un partenariat avec la WWE.