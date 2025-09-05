OM : Le rendez-vous est pris avec l’Arabie Saoudite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Harry Maguire pourrait bientôt quitter Manchester United. Si l’OM serait attentif à sa situation, l’international anglais aurait récemment été approché par deux clubs saoudiens et leur aurait répondu qu’il n’envisagera pas un départ que l’été prochain, au terme de son contrat.

« J’ai une idée précise de ce que je veux faire et de ce que je veux devenir. » Comme il le confiait récemment à The Athletic, Harry Maguire sait ce qu’il veut pour son avenir. Le défenseur âgé de 32 ans se verrait bien rester à Manchester United, « un club formidable pour lequel jouer » et qu’il « faudrait être fou pour vouloir quitter. »

L’OM intéressé par Maguire ? Toutefois, Harry Maguire, dont le contrat prend fin en juin 2026, est aussi conscient qu’il sera peut-être temps de quitter les Red Devils, lui qui est arrivé à l’été 2019 en provenance de Leicester. Une situation à laquelle l’OM serait attentif, selon le Daily Mail, à moins que le club marseillais ne soit devancé par l’Arabie Saoudite.