Transfert à 0€ : Un international lâche sa réponse à l’OM !

Très actif sur le marché des joueurs libres, l’OM serait attentif à la situation d’Harry Maguire, qui est entré dans la dernière année de son contrat à Manchester United. L’international anglais s’attend à avoir une discussion avec sa direction dans les prochains mois à propos de son avenir, mais a laissé entendre qu’il se verrait bien rester chez les Red Devils.
Après avoir recruté Angel Gomes, CJ Egan-Riley ou bien Pierre-Emerick Aubameyang libres à la fin de leur contrat cet été, l’OM aurait l’intention de faire de même avec Harry Maguire. L’international anglais (64 sélections) est entré dans la dernière année de son contrat à Manchester United et d’après le Daily Mail, Marseille surveillerait sa situation, tout comme l’AS Monaco.
« Nous allons nous asseoir autour d'une table et discuter de nos intentions »
« Je suis presque certain que le club a fait savoir cet été que je ne pouvais quitter le club sous aucun prétexte, d'autres clubs s'étant renseignés sur ma situation contractuelle. Je suis sûr qu'au cours des prochains mois, nous allons nous asseoir autour d'une table et discuter de nos intentions, à savoir s'ils souhaitent prolonger mon contrat ou si le mercato reprendra en janvier », a confié Harry Maguire à The Athletic à propos de son avenir.
« C'est un club formidable pour lequel jouer et il faudrait être fou pour vouloir le quitter »
Arrivé en 2019 en provenance de Leicester, le défenseur âgé de 32 ans aimerait rester à Manchester United, à condition que cette envie soit partagée par le club : « J'ai une idée précise de ce que je veux faire et de ce que je veux devenir. Je ne veux pas le dévoiler à tout le monde, mais c'est un club formidable pour lequel jouer et il faudrait être fou pour vouloir le quitter dès que possible. Je pense que plusieurs clubs se sont renseignés ou ont discuté avec eux, et ils ont obtenu une réponse rapide. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une bonne situation, positive en tant que club, et j'ai l'impression que la hiérarchie est en place et que Jason (Wilcox, directeur sportif de United) et le manager mènent les choses dans la bonne direction. La structure derrière l'équipe dirigeante est complètement différente. »