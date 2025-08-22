Transfert à 0€ : Un international lâche sa réponse à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très actif sur le marché des joueurs libres, l’OM serait attentif à la situation d’Harry Maguire, qui est entré dans la dernière année de son contrat à Manchester United. L’international anglais s’attend à avoir une discussion avec sa direction dans les prochains mois à propos de son avenir, mais a laissé entendre qu’il se verrait bien rester chez les Red Devils.

Après avoir recruté Angel Gomes, CJ Egan-Riley ou bien Pierre-Emerick Aubameyang libres à la fin de leur contrat cet été, l’OM aurait l’intention de faire de même avec Harry Maguire. L’international anglais (64 sélections) est entré dans la dernière année de son contrat à Manchester United et d’après le Daily Mail, Marseille surveillerait sa situation, tout comme l’AS Monaco.

« Nous allons nous asseoir autour d'une table et discuter de nos intentions » « Je suis presque certain que le club a fait savoir cet été que je ne pouvais quitter le club sous aucun prétexte, d'autres clubs s'étant renseignés sur ma situation contractuelle. Je suis sûr qu'au cours des prochains mois, nous allons nous asseoir autour d'une table et discuter de nos intentions, à savoir s'ils souhaitent prolonger mon contrat ou si le mercato reprendra en janvier », a confié Harry Maguire à The Athletic à propos de son avenir.