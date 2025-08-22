Mercato - OM : Rabiot renonce à son salaire, le sacrifice à plusieurs millions d’euros !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Adrien Rabiot faisait le choix surprenant de s’engager avec l’OM. Libre suite à son départ de la Juventus, le Français était annoncé dans les plus grands clubs européens. Ayant finalement choisi la formation olympienne, Rabiot a au passage accepté de renoncer à une grande partie de son salaire comme l’a révélé sa mère.

Après s’est battu avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est devenu persona non grata à l’OM. Tandis que le club phocéen veut se séparer du Français suite à son comportement, il a également été question d’un manque d’implication de sa part. De quoi faire bondir la mère de Rabiot, qui n’a pas manqué de rappeler ce qu’avait fait son fils pour pouvoir signer à l’OM l’été dernier.

« Il a divisé son salaire par deux » Pour Véronique Rabiot, son fils est pleinement impliqué à l’OM. Et pour justifier cela, elle a utilisé un gros argument à l’occasion d’un entretien accordé à La Provence. « Il a divisé son salaire par deux. On dit que les footballeurs sont beaucoup payés mais malgré tout, il n’y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Il l’a fait », a-t-elle expliqué d’Adrien Rabiot.