Transfert - OM : Une bombe est lâchée sur Rabiot !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Adrien Rabiot était parti pour aller jusqu'au bout de son engagement avec l'OM. Toutefois, la direction marseillaise a finalement décidé de se séparer de son milieu de terrain de 30 ans après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Avant cet épisode, l'OM aurait proposé à Adrien Rabiot de partir gratuitement.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre. Lors de son arrivée à Marseille, l'international français a paraphé un bail de deux saisons.

En juin, l'OM a proposé à Rabiot de partir gratuitement Selon les informations de Sports Zone, l'OM aurait fait une proposition lunaire à Adrien Rabiot à l'issue de la saison 2024-2025. En effet, les hautes sphères olympiennes auraient essayé de boucler le départ de leur numéro 25 au mois de juin, et ce, sans récupérer la moindre indemnité de transfert. De cette manière, l'OM n'aurait pas eu à payer la dernière année de contrat d'Adrien Rabiot. Toutefois, ce dernier aurait préféré honorer son bail jusqu'au bout à Marseille.