Transfert - OM : Une bombe est lâchée sur Rabiot !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Adrien Rabiot était parti pour aller jusqu'au bout de son engagement avec l'OM. Toutefois, la direction marseillaise a finalement décidé de se séparer de son milieu de terrain de 30 ans après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Avant cet épisode, l'OM aurait proposé à Adrien Rabiot de partir gratuitement.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre. Lors de son arrivée à Marseille, l'international français a paraphé un bail de deux saisons.
En juin, l'OM a proposé à Rabiot de partir gratuitement
Selon les informations de Sports Zone, l'OM aurait fait une proposition lunaire à Adrien Rabiot à l'issue de la saison 2024-2025. En effet, les hautes sphères olympiennes auraient essayé de boucler le départ de leur numéro 25 au mois de juin, et ce, sans récupérer la moindre indemnité de transfert. De cette manière, l'OM n'aurait pas eu à payer la dernière année de contrat d'Adrien Rabiot. Toutefois, ce dernier aurait préféré honorer son bail jusqu'au bout à Marseille.
OM : Rabiot est poussé dehors après la bagarre avec Rowe
Si Adrien Rabiot a fait le choix de rester à l'OM au mois de juin, il est désormais contraint de faire ses valises. Alors qu'il s'est battu avec Jonathan Rowe il y a une semaine, l'international français est poussé vers la sortie par sa direction. Reste à savoir dans quel club il va signer cet été.