Nouveau crack à l'OM : L’homme qui a tout fait basculer !

Alexis Brunet

Dimanche, l’OM s’est imposé 6-0 face à Bourg-en-Bresse et Tadjidine Mmadi a fait forte impression. En seulement une vingtaine de minutes, le milieu offensif a inscrit un but tout en délivrant une passe décisive. De quoi rendre fier Miloud Kadi Bouchakour, le scout qui a fait des pieds et des mains pour le faire signer à Marseille.

Il est très difficile pour un jeune formé à l’OM de s’imposer en équipe première. Ils sont peu à avoir réussi par le passé, mais Tadjidine Mmadi pourrait bientôt être l’un d’eux. À 18 ans, le milieu offensif montre déjà de belles choses quand il est appelé par Roberto De Zerbi avec les professionnels. En témoigne notamment le match de dimanche face à Bourg-en-Bresse ou le natif de Marseille a inscrit un but et délivré une passe décisive.

L’OM veut prolonger Mmadi L’OM a conscience que Tadjidine Mmadi est peut-être promis à un grand avenir et il ne veut donc pas que ce dernier lui échappe. Selon les informations de RMC Sport, le club phocéen lui aurait d’ailleurs fait une proposition de prolongation de contrat de deux ans dernièrement. Pour le moment, le milieu offensif de 18 ans est lié à Marseille jusqu’en 2028.