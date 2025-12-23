PSG : Il annonce la fin, Marquinhos sort du silence !

Alexis Brunet

Passé par le PSG de 2020 à 2022, Rafinha a annoncé ce lundi qu’il mettait un terme à sa carrière. Le milieu de terrain brésilien s’est construit un palmarès très solide en treize ans dans le monde du football professionnel avec notamment une Ligue des champions, trois championnats d’Espagne et une Ligue 1. Son ancien coéquipier à Paris, Marquinhos, lui a rendu hommage.

Rafinha a décidé de dire stop. Sans club depuis la fin de son aventure en 2024 à Al-Arabi au Qatar, le joueur de 32 ans a annoncé la fin de sa carrière professionnelle ce lundi. L’ancien milieu de terrain sera passé par certains des meilleurs clubs au monde comme le FC Barcelone, l’Inter Milan ou bien encore le PSG.

Marquinhos rend hommage à Rafinha C’est par le biais d’un post sur Instagram que Rafinha a officialisé la nouvelle. Forcément, ce dernier a reçu de nombreux hommages, comme de la part de son ancien coéquipier au PSG, Marquinhos. « Quel honneur d’avoir partagé tant de moments avec toi mon frère, tu es une bête. Félicitations pour cette incroyable carrière. »