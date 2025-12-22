Zidane : Du très lourd est annoncé en Algérie !

Alexis Brunet

Mercredi, pour son premier match dans la CAN, l’Algérie affronte le Soudan et Luca Zidane sera peut-être dans les cages des Fennecs. Ce dernier a pris la nationalité algérienne il y a quelques mois et tout va très vite pour lui. La carrière du portier a pris un sacré tournant et certains s’emballent à son sujet.

C’est un choix inattendu, qui a beaucoup fait parler. Après plusieurs années en équipe de France chez les jeunes, Luca Zidane a pris une décision importante en représentant l’Algérie chez les A. Tout est allé très vite pour le fils de Zinédine qui a depuis fêté sa première sélection avec les Fennecs et qui va même disputer la CAN.

« Il a tout pour jouer en première division » Mercredi face au Soudan, Luca Zidane pourrait même être titulaire avec l’Algérie. Le gardien de but semble avoir le niveau pour une telle responsabilité, comme l’a affirmé une source algérienne à Foot Mercato. « On sent qu’il a été formé au Real Madrid et qu’il y a du travail derrière. Il n’a pas le niveau du gardien titulaire du Real Madrid, mais il a tout pour jouer en première division. Il a montré qu’il a le potentiel pour. »