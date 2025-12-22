Zidane : Du très lourd est annoncé en Algérie !

Mercredi, pour son premier match dans la CAN, l’Algérie affronte le Soudan et Luca Zidane sera peut-être dans les cages des Fennecs. Ce dernier a pris la nationalité algérienne il y a quelques mois et tout va très vite pour lui. La carrière du portier a pris un sacré tournant et certains s’emballent à son sujet.
C’est un choix inattendu, qui a beaucoup fait parler. Après plusieurs années en équipe de France chez les jeunes, Luca Zidane a pris une décision importante en représentant l’Algérie chez les A. Tout est allé très vite pour le fils de Zinédine qui a depuis fêté sa première sélection avec les Fennecs et qui va même disputer la CAN.
« Il a tout pour jouer en première division »
Mercredi face au Soudan, Luca Zidane pourrait même être titulaire avec l’Algérie. Le gardien de but semble avoir le niveau pour une telle responsabilité, comme l’a affirmé une source algérienne à Foot Mercato. « On sent qu’il a été formé au Real Madrid et qu’il y a du travail derrière. Il n’a pas le niveau du gardien titulaire du Real Madrid, mais il a tout pour jouer en première division. Il a montré qu’il a le potentiel pour. »
Un nouveau départ pour Luca Zidane ?
Le gardien de but de Grenade en deuxième division espagnole pourrait, à 27 ans, avoir donné un nouveau souffle à sa carrière. « Il a conscience que sa carrière est en train de changer », a d’ailleurs affirmé un de ses proches à FM. Les supporters de l’Algérie espèrent en tout cas que le fils du champion du monde 1998 répondra aux attentes et qu’il permettra aux Fennecs d’aller le plus loin possible dans cette CAN. Cela pourrait par la suite lui ouvrir les portes d’un club de première division, qui sait.