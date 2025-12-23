Aubameyang - OM : Enorme clash sur le mercato !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a bouclé le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Une arrivée qui a été fatale à Neal Maupay. En effet, la direction marseillaise a poussé le buteur français vers la sortie. Et alors que Neal Maupay a refusé de partir, un clash a éclaté en interne.

Le 31 juillet dernier, l'OM a officialisé le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Après une pige d'une année en Arabie Saoudite, du côté d'Al Qadsiah, l'international gabonais est revenu à Marseille à l'intersaison 2025. Ce qui a couté cher à Neal Maupay.

L'OM a voulu se débarrasser de Maupay D'après les indiscrétions de L'Equipe, la direction de l'OM a voulu se séparer de Neal Maupay après avoir rapatrié Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, l'attaquant français de 29 ans aurait refusé de partir, étant déterminé à honorer son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2028.