Un crack recruté pour 50M€ : Gros coup du PSG en fin de mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la direction du PSG reste à l'écoute des potentielles offres concernant Lucas Beraldo et Kang-in Lee, le successeur du milieu offensif sud-coréen semble déjà tout trouvé selon les révélations de L'EQUIPE. Maghnes Akliouche, le crack de l'AS Monaco en contact avec le PSG, pourrait alors débarquer pour 50M€ en toute fin de mercato.

La fin du mercato estival s'annonce plutôt agitée dans le sens des départs au PSG, avec certains éléments qui se retrouvent poussés vers la sortie tels que Carlos Soler, Renato Sanches, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Presnel Kimpembe. Ces dernières semaines, les cas Kang-in Lee et Lucas Beraldo ont également fait couler beaucoup d'encre puisqu'il était question d'un éventuel départ du PSG pour les deux joueurs, mais la tendance semble aujourd'hui très claire.

Beraldo et Lee partis pour rester, sauf si... Jeudi soir, au micro de La Chaine L'Equipe, le journaliste Loïc Tanzi a fait une annonce claire à ce sujet : « Le PSG refuse le départ de Lee et Beraldo. Eux veulent partir. Si jamais il y a une grosse offre que ce soit pour Lee ou Beraldo, ils ouvriront la porte », explique-t-il. Et le PSG a déjà un plan B en cas de vente de dernière minute de Kang-in Lee cet été...