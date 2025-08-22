Un crack recruté pour 50M€ : Gros coup du PSG en fin de mercato ?

Alors que la direction du PSG reste à l'écoute des potentielles offres concernant Lucas Beraldo et Kang-in Lee, le successeur du milieu offensif sud-coréen semble déjà tout trouvé selon les révélations de L'EQUIPE. Maghnes Akliouche, le crack de l'AS Monaco en contact avec le PSG, pourrait alors débarquer pour 50M€ en toute fin de mercato.
La fin du mercato estival s'annonce plutôt agitée dans le sens des départs au PSG, avec certains éléments qui se retrouvent poussés vers la sortie tels que Carlos Soler, Renato Sanches, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Presnel Kimpembe. Ces dernières semaines, les cas Kang-in Lee et Lucas Beraldo ont également fait couler beaucoup d'encre puisqu'il était question d'un éventuel départ du PSG pour les deux joueurs, mais la tendance semble aujourd'hui très claire.
Beraldo et Lee partis pour rester, sauf si...
Jeudi soir, au micro de La Chaine L'Equipe, le journaliste Loïc Tanzi a fait une annonce claire à ce sujet : « Le PSG refuse le départ de Lee et Beraldo. Eux veulent partir. Si jamais il y a une grosse offre que ce soit pour Lee ou Beraldo, ils ouvriront la porte », explique-t-il. Et le PSG a déjà un plan B en cas de vente de dernière minute de Kang-in Lee cet été...
Akliouche au PSG, le plan B
Tanzi indique en effet que Maghnes Akliouche (23 ans, AS Monaco) serait le plan B à l'étude au PSG en cas de départ de Kang-in Lee en fin de mercato, et qu'il pourrait débarquer pour 50M€ : « Aujourd'hui, la piste la plus chaude si jamais Lee venait à partir, ce serait Akliouche. Il n'y a pas de contacts noués aujourd'hui. Entre le PSG et Akliouche, il y en a eu en tout début de mercato, mais cela s'est arrêté. Mais s'ils vendent Lee 50M€, ils sont capables de revenir sur le dossier Akliouche avec une offre à 70M€. Même si je pense qu'entre 50 et 60M€, l'AS Monaco acceptera de le vendre », précise le journaliste.