Rabiot quitte l'OM : L'annonce de sa mère sur les offres pour son prochain club !

Suite à la violente bagarre avec Jonathan Rowe, l’OM a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts. D’ici la fin du mercato, l’international français devrait donc faire ses valises. Pour aller où ? Visiblement, Rabiot ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir étant donné que sa mère serait visiblement très sollicitée.

L’OM n’a clairement pas voulu rigoler face au comportement d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux coéquipiers se sont battus et la sanction a été terrible : les voilà aujourd’hui placés sur la liste des transferts. Tandis que l’Anglais est tout proche de signer à Bologne, le Français doit lui aussi se trouver un nouveau club. Alors que l’OM réclamerait 15M€ pour Rabiot, il y aurait visiblement du monde pour le récupérer.

« J’ai reçu plein de propositions » Interrogée ce vendredi par La Provence, Véronique Rabiot a notamment évoqué la suite. Et à propos de l’avenir d’Adrien Rabiot, elle a pu expliquer : « Quelle est la suite pour les prochains jours ? On est un peu en stand-by, le cul assis entre deux chaises… J’ai reçu plein de propositions ».