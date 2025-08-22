Officiel : Il trouve «l'endroit idéal» et décide de snober l'OM pour son transfert !

Encore à la recherche visiblement d'un nouvel élément offensif, l'OM avait dernièrement été annoncé sur les traces d'Amine Adli. Mais voilà que le Marocain en a finalement décidé autrement pour son avenir. Ce jeudi, il a officiellement quitté le Bayer Leverkusen pour Bournemouth. Un choix suite auquel Adli s'est expliqué.
Pour le moment, l'OM en est à 6 recrues lors de ce mercato estival. Un total qui devrait augmenter dans les jours à venir, notamment dans le secteur offensif. Après Paixao et Aubameyang, le club phocéen ne dirait pas non pour attirer un nouvel attaquant. Une quête qui aurait notamment mené l'OM à s'intéresser à Amine Adli ces derniers jours. Mais voilà que l'international marocain ne débarquera pas à Marseille.
« J'ai senti que Bournemouth était l'endroit idéal pour moi »
C'est ce que jeudi que le transfert d'Amine Adli à Bournemouth a été officialisé. Débarquant en provenance du Bayer Leverkusen, celui qui était annoncé dans le viseur de l'OM a d'ailleurs confié aux médias des Cherries après avoir signé : « Je suis très fier de jouer pour un club comme Bournemouth. Je réfléchissais à mon prochain transfert et j'ai senti que Bournemouth était l'endroit idéal pour moi. Les gens autour de moi me donnent beaucoup de confiance et je suis très impressionné par les infrastructures. Les gens du club sont très enthousiastes, je suis donc très heureux et fier de jouer pour Bournemouth et, je l'espère, de réaliser de belles choses ».
« Nous sommes ravis d'accueillir un joueur d'un tel calibre à Bournemouth »
Président des opérations liées au football à Bournemouth, Tiago Pinto a lui confié suite à cette arrivée d'Amine Adli : « Nous sommes ravis d'accueillir un joueur d'un tel calibre à Bournemouth. Amine est un joueur de talent et un véritable atout pour notre équipe. Il est au sommet de sa carrière et je suis ravi de l'accueillir au club. C'est quelqu'un qui a évolué au plus haut niveau et ses ambitions sont en parfaite adéquation avec les nôtres. J'ai hâte de travailler avec lui et de voir ce que nous pouvons accomplir ».