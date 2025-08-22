Officiel : Il trouve «l'endroit idéal» et décide de snober l'OM pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Encore à la recherche visiblement d'un nouvel élément offensif, l'OM avait dernièrement été annoncé sur les traces d'Amine Adli. Mais voilà que le Marocain en a finalement décidé autrement pour son avenir. Ce jeudi, il a officiellement quitté le Bayer Leverkusen pour Bournemouth. Un choix suite auquel Adli s'est expliqué.

Pour le moment, l'OM en est à 6 recrues lors de ce mercato estival. Un total qui devrait augmenter dans les jours à venir, notamment dans le secteur offensif. Après Paixao et Aubameyang, le club phocéen ne dirait pas non pour attirer un nouvel attaquant. Une quête qui aurait notamment mené l'OM à s'intéresser à Amine Adli ces derniers jours. Mais voilà que l'international marocain ne débarquera pas à Marseille.

« J'ai senti que Bournemouth était l'endroit idéal pour moi » C'est ce que jeudi que le transfert d'Amine Adli à Bournemouth a été officialisé. Débarquant en provenance du Bayer Leverkusen, celui qui était annoncé dans le viseur de l'OM a d'ailleurs confié aux médias des Cherries après avoir signé : « Je suis très fier de jouer pour un club comme Bournemouth. Je réfléchissais à mon prochain transfert et j'ai senti que Bournemouth était l'endroit idéal pour moi. Les gens autour de moi me donnent beaucoup de confiance et je suis très impressionné par les infrastructures. Les gens du club sont très enthousiastes, je suis donc très heureux et fier de jouer pour Bournemouth et, je l'espère, de réaliser de belles choses ».