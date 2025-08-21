Rabiot - Mbappé : La grosse trahison à l’OM !

Alexis Brunet

Ces derniers jours, l’OM est au cœur de l’attention. En effet, une bagarre impliquant Jonathan Rowe et Adrien Rabiot a éclaté après le match contre Rennes et les deux joueurs ont depuis été placés sur la liste des transferts. Selon Walid Acherchour, le milieu de terrain a trahi Roberto De Zerbi avec ce comportement et il a pris Kylian Mbappé comme exemple pour étayer son propos.

Seulement un an après son arrivée à l’OM, Adrien Rabiot va déjà quitter le sud de la France. Le club phocéen a décidé de placer le milieu de terrain sur la liste des transferts après la bagarre survenue entre ce dernier et Jonathan Rowe. Très énervés après la défaite contre Rennes (1-0) lors de la première journée, les deux joueurs en étaient venus aux mains dans le vestiaire.

« Mettre une droite à un mec » Dans l’After Foot, Walid Acherchour a donné son avis sur l’affaire Rabiot. Selon le journaliste, il ne faut pas minimiser cet évènement et il s’est d’ailleurs permis de citer Kylian Mbappé pour argumenter son propos concernant le milieu de terrain de l’OM. « Je trouve quand même qu'on minimise l'impact d'Adrien Rabiot dans le vestiaire, dans le projet de l'OM et ce qu'il fait dans ce vestiaire-là. Je vois beaucoup de personnes qui banalisent cette histoire de bagarre. J'ai du mal à imaginer un leader, un Mbappé en équipe de France ou un Thiago Silva, sur une espèce d'échauffourée, aller mettre une droite à un mec. »