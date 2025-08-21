Vente OM - Arabie saoudite : Un coup de pouce signé… Adrien Rabiot ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille va tourner la page Adrien Rabiot. Le clap de fin a été donné par les dirigeants mardi soir après la violente altercation entre le joueur et Jonathan Rowe. Les deux éléments ont été retirés du groupe de Roberto De Zerbi et seront vendus d’ici la fin du mercato. Rabiot intéresserait l’Arabie saoudite lorsque le club marseillais aurait un plan d’action pour la suite.

Adrien Rabiot (30 ans) s’est laissé submerger par la colère vendredi dernier. Une bagarre avec Jonathan Rowe dans les vestiaires qui a fait office d’onde de choc après une défaite inaugurale de la saison 2025/2026 en Ligue 1 sur la pelouse de Rennes (0-1). Résultat, exclusion temporaire puis définitive des deux joueurs comme l’a souligné le communiqué de l’OM mardi soir.

Rabiot et Rowe écartés Place aux ventes d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, attendu du côté de Bologne selon L’Équipe. Pour ce qui est de l’international français arrivé à Marseille il y a un an seulement, il se pourrait que son futur domicile se trouve aussi en Italie. La direction de l’AC Milan se serait penchée sur son cas ces dernières heures ou serait plutôt revenue à la charge après avoir initialement tenté de le faire signer en tant qu’agent libre à l’été 2024.