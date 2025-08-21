Séisme à l’OM : Rabiot viré… à cause de sa mère ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le clash que l’OM n’a pas vu venir. Dans les vestiaires du Roazhon Park vendredi dernier, une altercation physique irréelle a eu lieu entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Ce qui a valu aux deux hommes d’être écarté du groupe de Roberto De Zerbi et de voir leurs noms apparaître sur la liste des transferts. Une décision qui n’était pas du tout définitive lundi pendant la réunion avec Rabiot et qui semblerait l’être devenue après le coup de gueule de sa mère dans les médias.

Le ciel est tombé sur la tête de Roberto De Zerbi en Bretagne vendredi dernier. Au Roazhon Park, pelouse du Stade Rennais dans le cadre du match d’ouverture de la saison 2025/2026 de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est incliné contre la nouvelle équipe de Valentin Rongier ainsi que Quentin Merlin sur le score d’1 but à 0 alors que les Rennais étaient en infériorité numérique pendant 60 minutes.

Une bagarre d’une «violence extrême» Dans les vestiaires, les esprits se sont échauffés selon L’Equipe. D’abord entre Geronimo Rulli et Jonathan Rowe, le portier argentin reprochant à l’attaquant de l’OM un manque d’investissement collectif avant qu’Adrien Rabiot ne les sépare. Mais c’est à ce moment précis que tout a basculé. Après de vives insultes proférées entre les deux hommes, des coups ont été échanges dans une scène d’une « violence extrême » selon les propos tenus par le président Pablo Longoria à l’AFP mercredi après-midi quelques heures après la publication du communiqué de l’Olympique de Marseille au sujet du placement de Rabiot et de Rowe sur la liste des transferts.