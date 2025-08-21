Cinq transferts imminents : Le PSG met le feu sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir recruté Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG se lance dans une vaste campagne de dégraissage avec la volonté de se séparer des joueurs dans le loft. Et tout s'accélèrerait dans ce dossier puisque plusieurs départs seraient en excellente voie.

Peu actif cet été, le PSG semble se contenter du recrutement de trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Désormais, le club de la capitale espère dégraisser son effectif en se séparant notamment de ses lofteurs.

Skriniar et Mukiele déjà partis Pour le moment, il ne sont que deux à avoir trouvé une porte de sortie à savoir Milan Skriniar transféré définitivement à Fenerbahçe où il était prêté depuis six mois, et Nordi Mukiele qui s'est engagé avec Sunderland, promu en Premier League. Au total, le PSG a récupéré environ 20M€ sur ces deux transferts.