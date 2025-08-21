Cinq transferts imminents : Le PSG met le feu sur le mercato !

Après avoir recruté Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG se lance dans une vaste campagne de dégraissage avec la volonté de se séparer des joueurs dans le loft. Et tout s'accélèrerait dans ce dossier puisque plusieurs départs seraient en excellente voie.
Peu actif cet été, le PSG semble se contenter du recrutement de trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Désormais, le club de la capitale espère dégraisser son effectif en se séparant notamment de ses lofteurs.
Skriniar et Mukiele déjà partis
Pour le moment, il ne sont que deux à avoir trouvé une porte de sortie à savoir Milan Skriniar transféré définitivement à Fenerbahçe où il était prêté depuis six mois, et Nordi Mukiele qui s'est engagé avec Sunderland, promu en Premier League. Au total, le PSG a récupéré environ 20M€ sur ces deux transferts.
Cinq autres départs sont attendus
Mais ce n'est pas encore terminé. Selon les informations du Parisien d'autres lofteurs sont sur le départ, à commencer par Renato Sanches, proche d'un prêt à Trabzonspor. De son côté, Randal Kolo Muani se rapproche d'un nouveau prêt à la Juventus tandis que Marco Asensio pourrait rester à Aston Villa. Convoité en Angleterre et en Espagne, Carlos Soler est lui aussi sur le départ. Enfin, Presnel Kimpembe est également sur le départ. Autrement dit, ça va encore bouger au PSG.