Transfert imminent au PSG : Le nouveau coup de théâtre !

Désormais actif en coulisses afin de dégraisser son effectif et vider son loft, le PSG accélère notamment pour trouver une porte de sortie à Renato Sanches. Mais alors que le milieu de terrain portugais semblait se diriger vers le Panathinaïkos pour rejoindre son ancien coach Rui Vitoria, c'est finalement un prêt vers Trabzonspor qui prend forme.

Après avoir bouclé le transfert de ses deux priorités de l'été à savoir Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG va désormais se tourner vers le dégraissage de son effectif, en particulier avec les joueurs revenus de prêt et sur lesquels ne compte plus Luis Enrique.

Changement de plan pour Renato Sanches ? Parmi eux, Renato Sanches n'a pas été conservé par Benfica et revient donc d'un nouveau prêt raté et gâché par les blessures. Le PSG lui cherche donc une porte de sortie et mardi, la presse portugaise assurait qu'il était proche de rejoindre son ancien coach Rui Vitoria au Panathinaïkos. Cependant, selon les informations de L'EQUIPE, ce dossier a connu un coup de théâtre puisque Renato Sanches se dirige finalement vers Trabzonspor.