Le PSG s'en débarrasse, le coup de main révélé pour boucler son transfert !

Revenu d'un prêt à Benfica en 2023, Julian Draxler n'était plus désiré au PSG. Placé dans le loft des indésirables, l'Allemand était donc invité à se trouver un nouveau club. C'est ainsi qu'il s'est envolé pour le Qatar et le club d'Al Ahli. Un transfert pour lequel Draxler a pu compter sur l'aide... du PSG.
Aujourd'hui au Qatar, Julian Draxler avait été recruté par le PSG en janvier 2017. Parti du club de la capitale à l'été 2023, l'Allemand n'entrait alors plus dans les plans parisiens. Le PSG avait ainsi été très clair avec Draxler, le poussant vers la porte de sortie tout en l'aidant par ailleurs à rejoindre le club qatari d'Al Ahli.
« Le PSG a été clair : il ne comptait plus sur moi »
Revenant pour Le Parisien sur son départ pour le Qatar, Julian Draxler a révélé avoir été aidé par le PSG à trouver ce point de chute. L'Allemand a tout d'abord raconté : « Je regrette la façon dont cette aventure s’est terminée après avoir passé six saisons là-bas. Ce fut une expérience magnifique. Mais à mon retour de prêt de Benfica en 2023, le PSG a été clair : il ne comptait plus sur moi ».
« Si j’ai pu signer au Qatar, c’est grâce au PSG »
Julian Draxler a ensuite ajouté : « J’ai voulu trouver un projet qui me convienne. J’ai senti que la fin approchait et si j’ai pu signer au Qatar, c’est grâce au PSG pour les raisons que l’on connaît. Je garde toujours de bonnes relations avec le club, avec le président Nasser et je suis très bien aujourd’hui ».