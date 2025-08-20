Le PSG s'en débarrasse, le coup de main révélé pour boucler son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Revenu d'un prêt à Benfica en 2023, Julian Draxler n'était plus désiré au PSG. Placé dans le loft des indésirables, l'Allemand était donc invité à se trouver un nouveau club. C'est ainsi qu'il s'est envolé pour le Qatar et le club d'Al Ahli. Un transfert pour lequel Draxler a pu compter sur l'aide... du PSG.

Aujourd'hui au Qatar, Julian Draxler avait été recruté par le PSG en janvier 2017. Parti du club de la capitale à l'été 2023, l'Allemand n'entrait alors plus dans les plans parisiens. Le PSG avait ainsi été très clair avec Draxler, le poussant vers la porte de sortie tout en l'aidant par ailleurs à rejoindre le club qatari d'Al Ahli.

« Le PSG a été clair : il ne comptait plus sur moi » Revenant pour Le Parisien sur son départ pour le Qatar, Julian Draxler a révélé avoir été aidé par le PSG à trouver ce point de chute. L'Allemand a tout d'abord raconté : « Je regrette la façon dont cette aventure s’est terminée après avoir passé six saisons là-bas. Ce fut une expérience magnifique. Mais à mon retour de prêt de Benfica en 2023, le PSG a été clair : il ne comptait plus sur moi ».