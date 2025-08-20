AccueilPSG

Luis Enrique le dégoûte, transfert réclamé au PSG !
Un temps titulaire de manière assez régulière, Kang-in Lee a vu son temps de jeu drastiquement diminuer au fil de la saison dernière au point où il n’apparaissait même plus dans les grands rendez-vous. Une situation inacceptable pour l’international sud-Coréen à l’approche de la Coupe du monde. Départ programmé dans son esprit.

Le PSG a tout raflé la saison passée, hormis la Coupe du monde des clubs et une déroute en finale face à Chelsea (0-3). Pour son premier sacre en Ligue des champions en 55 ans d’histoire, le Paris Saint-Germain a pu compter sur Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué pour mener les offensives victorieuses en finale contre l’Inter (5-0). Une rencontre de Kang-in Lee n’a pas disputé.

Luis Enrique condamne Lee au poste de remplaçant

Même son de cloche pour les demi-finales contre Arsenal et les quarts face à Aston Villa. La dernière apparition de Kang-in Lee en Ligue des champions remonte au stade des 1/8èmes de finale contre Liverpool. De quoi en dire long sur le statut du sud-Coréen au PSG et aux yeux de son entraîneur Luis Enrique. Et en cette fin de mercato, qui rendra son verdict le 1er septembre, Lee irait à l’encontre du souhait du Paris Saint-Germain de continuer leur collaboration.

Lee scrute le marché pour partir

En raison d’un temps de jeu moins important qu’auparavant, Kang-in Lee aurait des envies d’ailleurs et envisagerait sérieusement un départ. A ce jour, le projet du milieu offensif de 24 ans serait d’étudier les diverses options de marché qui sont arrivées et arriveront encore entre ses mains d’après L’Équipe. Le décor est planté.

