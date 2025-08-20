Barcola : Le drame qui le touche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Choc dans le milieu du streaming. Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Contes, dans les Alpes-Maritimes. Une annonce glaçante qui a choqué les réseaux sociaux et suscité une vague d’émotion sur les réseaux sociaux. Joueur du PSG, Bradley Barcola a tenu à lui rendre hommage.

C'était une figure familière pour des centaines de milliers d'internautes. Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, plus connu sous le pseudonyme « JP », est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à l’âge de 46 ans, dans la commune de Contes, près de Nice. Présent sur Kick, il s’était construit une large communauté de fans. Sa mort brutale, en plein live, a provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux et suscité de nombreuses réactions.

Les réseaux sociaux en colère L’annonce de sa mort a d’abord circulé sous forme de rumeur, après la diffusion sur les réseaux d’un extrait de live où l’on apercevait un homme ressemblant à Jean Pormanove, allongé sans réaction sur un matelas, la tête partiellement visible. D’autres personnes dans la pièce tentaient de le réveiller, sans succès. La vidéo, choquante, a provoqué une onde de stupeur et d'indignation. Car Pormanove était régulièrement pris pour cible durant les lives.