PSG : Transferts à 200M€, «une horreur» annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La trajectoire de Randal Kolo Muani prend un nouveau tournant inattendu à Turin. Prêté par le PSG à la Juventus en début d’année 2025, l’attaquant français pourrait prolonger l'aventure en Serie A. Mais cette acquisition est loin de faire l'unanimité de l'autre côté des Alpes. Certains observateurs dénoncent déjà la gestion financière du club, jugée excessive, sur fond de mercato coûteux.

Arrivé en prêt en janvier, Randal Kolo Muani a rapidement brillé en Serie A. Mis au placard au PSG, l'international français a retrouvé un rôle majeur dans un top club européen. Fort de cette dynamique, il a convaincu les dirigeants de lui offrir un avenir à plus long terme : la Juventus négocie activement une obligation d’achat autour de 40 à 45M€.

Kolo Muani vendu à Turin ? Ce départ intervient après une période très compliquée au PSG, où Kolo Muani était mis à l’écart, avec peu de minutes à son actif sous Luis Enrique. En Italie, cette opération est vivement critiquée. Très actif sur les réseaux sociaux, Paolo Ziliani a ouvertement critiqué la stratégie de la Juventus.