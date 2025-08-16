Kolo Muani : Le coup de tonnerre à 10M€ !

Toujours pas dans les plans de jeu de Luis Enrique, Randal Kolo Muani se rapprochait grandement de la Juventus ces dernières semaines. L'attaquant français a réussi à se relancer l'hiver dernier du côté du club italien, qui veut le recruter cet été. Un accord semblait avoir été trouvé entre les deux clubs pour un prêt avec option d'achat de 55M€ mais il resterait encore 10M€ à combler.
En marquant les esprits à son arrivée en prêt à la Juve en janvier dernier, Randal Kolo Muani est devenu l'une des cibles principales du club italien sur le mercato. L'attaquant français n'intéresse pas le PSG, qui souhaite s'en débarrasser pour une belle somme autour des 50M€. Mais il faut encore se mettre d'accord avec la Juventus pour valider l'opération.
Kolo Muani très proche de la Juve
Convoité sur le mercato, Randal Kolo Muani veut également retrouver la Juventus, où il s'est bien senti. Il a trouvé un accord avec les dirigeants italiens mais il faut maintenant trouver une solution financière qui convient à tout le monde. Vendredi, la presse italienne laissait entendre qu'un accord pour un prêt avec option d'achat de 55M€ avait été trouvé. La vérité serait toute autre.
Un désaccord à 10M€ entre le PSG et la Juve
D'après les informations rapportés par le média italien Quotidiano Sportivo, le prêt ne serait pas gratuit et impliquerait un versement immédiat de 10M€. C'est justement ce montant qui poserait problème entre les deux clubs puisqu'il y aurait un écart de 10M€. Reste à savoir si la Juve sera prête à s'aligner sur les montants demandés par les Parisiens.