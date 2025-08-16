Kolo Muani : Le coup de tonnerre à 10M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours pas dans les plans de jeu de Luis Enrique, Randal Kolo Muani se rapprochait grandement de la Juventus ces dernières semaines. L'attaquant français a réussi à se relancer l'hiver dernier du côté du club italien, qui veut le recruter cet été. Un accord semblait avoir été trouvé entre les deux clubs pour un prêt avec option d'achat de 55M€ mais il resterait encore 10M€ à combler.

En marquant les esprits à son arrivée en prêt à la Juve en janvier dernier, Randal Kolo Muani est devenu l'une des cibles principales du club italien sur le mercato. L'attaquant français n'intéresse pas le PSG, qui souhaite s'en débarrasser pour une belle somme autour des 50M€. Mais il faut encore se mettre d'accord avec la Juventus pour valider l'opération.

Kolo Muani très proche de la Juve Convoité sur le mercato, Randal Kolo Muani veut également retrouver la Juventus, où il s'est bien senti. Il a trouvé un accord avec les dirigeants italiens mais il faut maintenant trouver une solution financière qui convient à tout le monde. Vendredi, la presse italienne laissait entendre qu'un accord pour un prêt avec option d'achat de 55M€ avait été trouvé. La vérité serait toute autre.