PSG - Kolo Muani : Accord trouvé pour son transfert, Daniel Riolo balance sur les coulisses !

Ce vendredi, plusieurs médias italiens ont révélé l’existence d’un accord de principe entre le PSG et la Juventus pour le transfert de Randal Kolo Muani. L’attaquant français lui, ne veut que poursuivre sa carrière chez les Bianconeri comme l’a révélé Daniel Riolo, malgré l’intérêt de plusieurs clubs anglais à son égard.

Le PSG s’apprête à boucler un gros transfert. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club parisien derrière Neymar et Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani va bel et bien quitter définitivement Paris cet été. En effet, après une demi-saison intéressante en prêt du côté de la Juventus, l’attaquant français devrait rejoindre les Bianconeri.

Kolo Muani à la Juve contre 55M€ Ce vendredi, Tuttosport a révélé l’existence d’un accord entre le PSG et la Juventus autour d’une formule convenant parfaitement aux dirigeants parisiens dans ce dossier. Ainsi, Randal Kolo Muani devrait rejoindre la « Vieille Dame » dans le cadre d’un prêt payant de 10M€, assorti d’une option d’achat obligatoire de 45M€ qui sera donc déclenchée l’été prochain.