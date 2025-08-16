Il gaffe en conférence de presse, transfert confirmé au PSG ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain rompt sa collaboration avec Gianluigi Donnarumma et ce, bien qu'il restait encore une année sur le contrat de l'Italien signé en 2021 avec le club parisien. Les dirigeants ont misé sur Lucas Chevalier en tournant donc la page Donnarumma. Il est à présent question d'un nouveau chapitre à Manchester City pour l'Italien avec une petite bourde en conférence de presse pour Pep Guardiola qui tease son arrivée ? Donnarumma à Manchester City, est-ce le bon choix ? C'est notre sondage du jour !

Terminé. L'amour n'aura pas duré trois ans, mais quatre saisons entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Le divorce est survenu au moment où on s'y attendait le moins puisque le gardien italien a été l'un des grands artisans du triplé national du Paris Saint-Germain et du premier sacre en Ligue des champions du club de la capitale en ses 55 années d'histoire. Sous l'impulsion de Luis Enrique, comme l'entraîneur espagnol l'a reconnu en conférence de presse mardi avant la Supercoupe d'Europe remportée contre Tottenham le lendemain (2-2 puis 4-3 aux tirs au but). « On cherchait un profil de gardien différent. Et je le répète, c'est toujours difficile de prendre une décision comme ça ».

La séquence inattendue de Guardiola en conférence de presse Depuis, Gianluigi Donnarumma est annoncé du côté de Manchester City. La Stampa a même confié qu'un accord sur les termes d'un contrat avec un salaire annuel à 12M€ aurait été trouvé entre l'entourage du gardien et les hauts représentants des Skyblues. Il faudrait qu'Ederson plie bagage afin que cette opération puisse voir le jour. En conférence de presse, Guardiola a dans un premier temps fait savoir qu'Ederson allait être du voyage à Wolverhampton pour la rencontre de ce samedi avant de se reprendre immédiatement avec le message suivant. « Savinho s'est blessé contre Palerme. Il sera indisponible pour plusieurs semaines. Quant à Ederson, il ne sera pas non plus du déplacement. Ederson n'est pas venu me voir pour me dire s'il voulait partir ou s'il avait une offre. Tous les joueurs sont ici et sont nos joueurs. Je travaille avec eux. Ce qui va se passer, personne ne le sait ».