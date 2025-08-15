Le PSG provoque «une déflagration», la décision qui choque à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mercredi, le PSG a remporté la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Dans les buts parisiens, on retrouvait Lucas Chevalier, pour sa grande première avec le club de la capitale. Gianluigi Donnarumma n’avait lui pas été appelé par Luis Enrique. Une décision forte de l’entraîneur du PSG qui a fait beaucoup de bruit en Italie, où on a d’ailleurs eu du mal à y croire…

En recrutant Lucas Chevalier, le PSG a par la même occasion prononcé le divorce avec Gianluigi Donnarumma. Aujourd’hui, l’Italien n’est plus du tout en odeur de sainteté, n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. On a d’ailleurs pu le voir avec la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. En effet, pour cette rencontre, Donnarumma n’a pas été appelé par le PSG et cette décision n’est pas passée inaperçue.

« C'était une déflagration totalement inattendue » En Italie, le traitement réservé par le PSG à Gianluigi Donnarumma fait les gros titres de la presse. Et quand l’information de l’absence du gardien de 26 ans face à Tottenham est apparue, on a été sous le choc de l’autre des Alpes. En effet, pour Eurosport, un journaliste de la Gazzetta dello Sport a expliqué : « C'était une déflagration totalement inattendue. Dès que nous avons appris l'info, nous n'avons pas hésité : il fallait titrer et faire notre Une dessus ».